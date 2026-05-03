ترامب: خفض كبير لـ الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تعتزم خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا "بشكل أكبر بكثير"، وذلك بعد يوم من إصدار وزارة الدفاع الأمريكية أمرًا بسحب نحو 5000 جندي أمريكي.

وقال ترامب - في تصريح للصحفيين في فلوريدا حسبما نقلت شبكة (سي إن بي سي ) الأمريكية - : "سنخفض العدد بشكل كبير، وسنخفضه إلى ما هو أبعد من 5000 جندي."

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) قد أعلنت يوم أمس الأول الجمعة عن سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، ولكن عندما سُئل ترامب عن سبب هذه الخطوة، لم يُقدم أي تفسير، وقال إن هناك خفضًا أكبر قادمًا.

ويتمركز حاليًا نحو 45 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.