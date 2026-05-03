مسئول عسكري سابق يُحذّر: إسرائيل قد لا تبلغ الـ100 عام إذا استمر الوضع الحالي

حذّر اللواء احتياط يتسحاق بريك ممّا وصفه بتدهور خطير في الوضع الاستراتيجي داخل إسرائيل، مؤكدًا أن استمرار المسار الحالي دون تغييرات جوهرية قد يقود إلى تداعيات تمس مستقبل الدولة على المدى البعيد.

وفي تحليل مطوّل، قال بريك إنه قدّم خلال السنوات الماضية، سواء قبل الحرب أو أثنائها، تقييمات اعتبرها دقيقة بشأن أداء المؤسسة العسكرية وتطورات الجبهات المختلفة، مشيرًا إلى أن الواقع وفق رؤيته أثبت صحة عدد من تحذيراته السابقة.

وتطرق إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكدًا أن حركة حماس تعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية والسيطرة الميدانية تدريجيًا، مستفيدة من تعقيدات المشهد السياسي والأمني.

كما أشار إلى أن حزب الله ما زال يمتلك ترسانة صاروخية كبيرة وقدرات ميدانية متطورة، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديدا مستمرا للجبهة الشمالية.

وانتقد بريك ما وصفه بضعف الجاهزية العسكرية وتآكل قدرات الجيش البري مقارنة باتساع التهديدات الإقليمية، معتبرًا أن العمليات العسكرية المتكررة لا تحقق حسما استراتيجيا بل تؤدي إلى استنزاف طويل الأمد.

وفي سياق تحذيراته، شدد بريك على خطورة استمرار الوضع دون تغيير جذري في المنظومة السياسية والعسكرية، قائلا:

“الطريقة الوحيدة المتبقية لإنقاذ أنفسنا من الوضع الذي يهدد وجودنا، وهو وضع إذا استمر فلن نتمكن من تجاوز المئة عام للدولة، هي تغيير فوري في المستويين السياسي والعسكري.”

واختتم تحليله بالتأكيد على أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية داخلية وخارجية معقدة، وأن التعامل معها من وجهة نظره يتطلب مراجعة شاملة للاستراتيجية الحالية وإعادة صياغة منظومة اتخاذ القرار.