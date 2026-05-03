إعلامي أمريكي يُثير الجدل: إسرائيل «ليست ذات أهمية».. وترامب تحت الضغط

أثار الإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون جدلاً واسعاً بعد تصريحات حادة انتقد فيها السياسات الإسرائيلية، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل في مواجهة مع إيران تحت تأثير ضغوط خارجية، على رأسها بنيامين نتنياهو وداعموه داخل الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة مع بودكاست تابع لصحيفة نيويورك تايمز، قال كارلسون إن القرار الأمريكي لم يكن مدفوعا بالمصلحة الوطنية، بل نتيجة "ضغوط مستمرة" من شخصيات نافذة، مؤكدًا أن ترامب لم يتمكن من كبح سياسات نتنياهو أو مواجهته علنا.

وانتقد كارلسون ما وصفه بعدم توازن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، بقوتها السكانية والاقتصادية، لا ينبغي أن تتصرف وفق أولويات دولة أصغر تعتمد عليها بشكل كبير.

كما اتهم إسرائيل بتقويض جهود التهدئة، مدعيًا أنها أفشلت محاولات وقف إطلاق النار، واستمرت في العمليات العسكرية داخل لبنان، معتبرًا أن الهدف لم يكن تحقيق الأمن بقدر ما هو إطالة أمد الصراع.

وفي سياق متصل، وجّه انتقادات حادة لدور بعض كبار المانحين وشبكات النفوذ داخل الحزب الجمهوري، مثل ميريام أديلسون وروبرت مردوخ، متهما إياهم بممارسة تأثير مباشر على توجهات الإدارة الأمريكية.

ولم تغب انتقاداته للتيار الإنجيلي، إذ اعتبر أن الدعم غير المشروط لإسرائيل من قبل بعض الجماعات الدينية في الولايات المتحدة يستند إلى تفسيرات دينية لا تعكس القيم الإنسانية، على حد قوله.

وفي رده على اتهامات معاداة السامية، شدد كارلسون على أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية لا يعني العداء لليهود، معتبرًا أن الخلط بين الأمرين يُستخدم لإسكات أي نقاش أو مساءلة.