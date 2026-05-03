الرئيس السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية لمواكبة التحديات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقال الرئيس إن هذه القطاعات تعد من أولويات الدولة التي تهدف إلى تحقيق تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين.

بذل الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف أن الحكومة يجب أن تواصل بذل الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار السيسي إلى أن الدولة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، مما يتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التضخم وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.