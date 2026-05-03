زيارة عاجلة من تعليم الإسكندرية لطالبة العجمي بعد واقعة الاعتداء داخل المدرسة

قام وفد من إدارة العجمي التعليمية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، زيارة ميدانية للطالبة التي تعرضت لاعتداء داخل إحدى المدارس التابعة للإدارة، وذلك في إطار متابعة تداعيات الواقعة والاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية.

وضم الوفد عددًا من القيادات التعليمية، من بينهم عبد المنعم عليوه مدير التعليم الثانوي، وعلاء شيبة رئيس قسم المتابعة، وجمال الطلخاوي رئيس مجلس الأمناء، ومدحت عبد الخالق مدير أمن الإدارة، حيث حرصوا على لقاء الطالبة والاستماع إلى روايتها بشأن ما تعرضت له داخل المدرسة.

وأكد أعضاء الوفد خلال الزيارة أن المديرية تتعامل بجدية تامة مع مثل هذه الوقائع، ولن تسمح بأي تجاوزات تمس سلامة الطلاب، مشددين على اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة بحق المخالفين وفقًا للوائح المنظمة.

كما التقى الوفد بأسرة الطالبة، واستمع إلى تفاصيل الحادث من وجهة نظرهم، مع التأكيد على استمرار متابعة التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان كشف كافة الملابسات وتحقيق العدالة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاحتواء آثار الواقعة، وبث الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور بشأن استقرار العملية التعليمية وانتظامها داخل المدارس.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عدد من الطالبات داخل مدرسة سميرة موسى الثانوية بنات بمنطقة العجمي، حيث انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية تعرض طالبة لاعتداء جسدي من قبل زميلاتها، ما أسفر عن إصابتها بجروح متفرقة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.