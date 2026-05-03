مواصفات شيرى تيجو 4 برو 2026 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها شيرى تيجو 4 برو موديل 2026، التي تنتمي برو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية.

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

تحصل سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 111 حصانا، وبها خزان وقود سعة 51 لترا، ويوجد بها عزم دوران 138 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات منن خلال علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق -ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية.

بالإضافة إلى أن سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 بها مثبت سرعة، وقفل مركزى للأبواب، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وفرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس.

سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و55 ألف جنيه.