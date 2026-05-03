قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلامة الغذاء: 5520 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 280 ألف طن.. وتشديد الرقابة على الألبان والأسماك
كشف أثري جديد.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز الأخبار والملفات المهمة محليًا ودوليًا |فيديو
كيف يمكن للحكومة تعزيز استدامة قطاع السياحة في ظل التحديات العالمية
كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول
موعد حسم الدوري .. رابطة الأندية تعدّل جدول الجولة الأخيرة | تفاصيل
غرامة 20 ألف ريال وترحيل.. السعودية تفرض عقوبات على مخالفي تصاريح الحج
فصل طالبتين لمدة عام ضربتا زميلتهما في الإسكندرية
بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
ناقد فني يعلن السبب الرئيسي في أزمة شيرين الأخيرة.. فيديو
كتب نهايته بيده بالإدمان.. الابن العاق يقتل والده ويصيب والدته بسبب المخدرات بالفيوم
محض افتراء .. كوريا الشمالية تنفي اتهامات أمريكية بشن هجمات إلكترونية
غارات عنيفة على مناطق الجنوب اللبناني وقصف مدفعي متواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شيرى تيجو 4 برو 2026 الجديدة

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026
شيرى تيجو 4 برو موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها شيرى تيجو 4 برو موديل 2026، التي تنتمي برو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية.

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

تحصل سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 111 حصانا، وبها خزان وقود سعة 51 لترا، ويوجد بها عزم دوران 138 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات منن خلال علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق -ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية.

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

بالإضافة إلى أن سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 بها مثبت سرعة، وقفل مركزى للأبواب، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وفرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس.

سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و55 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري تيجو 4 برو السيارات الكروس أوفر الرياضية محرك شيرى تيجو 4 برو شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 مواصفات شيرى تيجو 4 برو سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 سعر شيرى تيجو 4 برو مستقبل صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

رياح

عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

سعر الجنيه الذهب

زاد 120 جنيها.. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الإعلام الإيطالي ينعي فاروق لاشين ملك البيتزا المصري

من طاهٍ إلى صاحب أشهر المطاعم .. الإعلام الإيطالي ينعى المصري فاروق لاشين ملك البيتزا

ترشيحاتنا

النصر السعودي

صراع القمة والمقاعد الآسيوية يشعل الجولة 30 فى السعودية .. النصر تحت الضغط .. والقادسية يراهن على المفاجأة .. والأهلي يلعب على الثالث

فتاوى

فتاوى | ما حكم طواف من يحمل طفلا يلبس حفاضة؟ هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عملٍ في السعودية؟ هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا عن النحر؟

حملات تفتيشية

لضبط الأسواق.. حملات رقابية بالمحافظات لضبط المخالفين

بالصور

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد