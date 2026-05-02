زاد 120 جنيها.. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 2-5-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الجنيه الذهب يرتفع

ارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 120جنيها منذ الخميس الماضي .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم نحو 55.72 ألف جنيه.

الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب مساء اليوم استقرارًا على امتداد التعاملات المسائية بدون تغيير داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا 6965 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7960 جنيهًا للشراء و 7914 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7296 جنيها للشراء و 7254 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6965 جنيهًا للشراء و6925 جنيًها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5970 جنيهًا للشراء و 5935 جنيهًا للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 55.72 ألف جنيه للشراء و 55.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4615 دولار للشراء و 4613 دولار للبيع.