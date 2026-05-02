صدمة عمرو أديب من أزمة ضياء العوضي : الأعجب ليس الادعاء .. بل انهيار الوعي

محمد البدوي

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استغرابه الشديد من تصاعد بعض الأفكار غير العلمية في المجتمع، مؤكدًا أن المثير للدهشة لم يعد الادعاءات نفسها، بل ردود الفعل التي تتعامل معها وكأنها أمر طبيعي.

وقال أديب خلال تقديم برنامج الحكاية إن هناك أمورًا تصل إلى مرحلة “التعجب من التعجب”، موضحًا أن القضية لم تعد في غرابة الفكرة، بل في تقبل البعض لها دون نقاش أو تمحيص ، رغم ما يشهده العالم من تطور هائل في مجالات التكنولوجيا والطب، خاصة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي والتقدم الكبير في صناعة الأدوية.


وأضاف أديب أن العالم في القرن الحادي والعشرين يشهد انفتاحًا غير مسبوق، ومع ذلك تظهر دعوات تدّعي إمكانية علاج الأمراض دون أدوية، وهو ما وصفه بأنه أمر يثير القلق، خاصة مع وجود من يدافع عنه دون سند علمي.

وأشار إلى أن ما يثير غضبه ليس فقط ما يتم تداوله من أفكار، بل ما وصفه بـ”انهيار الوعي والمنطق”، مؤكدًا أن أي وسيلة علاج في العالم لها أسس وقواعد علمية واضحة، ولا يمكن القفز عليها أو استبدالها بآراء غير مدروسة.

وانتقد أديب موقف بعض المثقفين الذين يتبنون فكرة “الحرية المطلقة” في مثل هذه القضايا، قائلاً إن ترك الأمور دون توعية أو تصحيح بدعوى الحرية يمثل خطرًا حقيقيًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الناس وحياتهم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالعلم والمنهجية الطبية، داعيًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي لمواجهة مثل هذه الظواهر التي قد تؤدي إلى نتائج خطيرة.

