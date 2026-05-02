عمرو أديب بعد فوز الأهلي : يا رب نجيني من شماتة 60 مليون مصري

علّق الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في مباراة القمة، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وكتب عمرو أديب في منشوره تعليقًا ساخرًا: “يا رب نجيني من شماتة 60 مليون مصري!” بعد حالة الجدل والتفاعل الجماهيري الواسع عقب نتيجة اللقاء.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.