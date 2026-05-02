أحمد الطيب عن فوز الأهلي: الخطيب مش ها يمشى و لا يقدم استقالته

علق الناقد الرياضي أحمد الطيب على فوز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك، معبرًا عن السر وراء سعادته بفوز الفريق الأحمر.

وكتب الطيب: “كان عندى ماتش فى كاس الأمير (السد: الشمال ) نفس التوقيت، ما اتفرجتش على ماتش الزمالك و الأهلى لكن عرفت ان الأهلى فاز بال 3، اللّى الاهلى خسرها مرتين فى اسبوعين من الترجى و بيراميدز”.

وتابع: “انا كنت عايز الزمالك يكسب، لكن فوز الاهلى ما زعلنيش ابداً لان كده الحمد لله حبيبنا الخطيب مش ها يمشى و لا هايقدم استقالته !! زى ما كتير من جماهير الاهلى الغضبانين عايزين و طالبوه بكده”.

واختتم: “ولان الخطيب لو كان ها يمشى كان ها يتأثر نفسيّاً و ممكن يتعب جداً مننا، الحمد لله الخطيب قاعد وموجود معانا”.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.