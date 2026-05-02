أحمد كشري: حسين الشحات "تخصص قمة".. والزمالك لن يتوج بالدوري

أعرب أحمد كشري نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء على حساب غريمه التقليدي الزمالك مساء أمس الجمعة.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات وأشرف بن شرقي "هدفين"، في قمة منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة بمجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.



وقال كشري في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :



لاعبو الأهلي استعاوا الروح الغائبة منذ فترة طويلة ، والفوز على الزمالك سيعطي دفعة معنوية كبيرة للغاية للاعبي الأحمر في المباراتين المقبلتين أمام إنبي والمصري البورسعيدي ، والأمل في التتويج ببطولة الدوري الممتاز عاد من جديد بعد الفوز بالقمة ، وفي المقابل فإن الزمالك ابتعد عن المنافسة على اللقب بعد الخسارة الثقيلة.

وتابع: سعيد بأداء الثنائي أشرف بن شرقي وحسين الشحات ، فالأخير بات متخصصاً في التسجيل بمباريات القمة رغم كونه بعيد عن المشاركة أساسياً في الفترة الماضية ، كما أن بن شرقي أثبت جدارته بقدرته على التواجد في مركز رأس الحربة وسد الفراغ الكبير في هذا المركز ، وذلك في ظل تراجع مستوى الثنائي محمد شريف ومروان عثمان أوتاكا ، وعدم القناعة الفنية بإمكانيات يلسن كامويش.