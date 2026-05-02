عمرو أديب يحذر : فوضى الوعي أخطر من الرصاص

تحدث الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة من برنامج الحكاية منتقدًا ما وصفه بتراجع الوعي في التعامل مع القضايا الطبية، مؤكدًا أن أي دواء يعتمد على أبحاث علمية ونتائج موثوقة يشرف عليها متخصصون، متسائلًا باستنكار: هل هناك من لا يريد للمرضى أن يتعافوا؟.



وأوضح أديب أن فكرة “الحرية المطلقة” في هذا السياق غير مقبولة، مشبهًا الأمر بشخص يحمل سلاحًا عشوائيًا في الشارع ويؤذي الآخرين، قائلًا إن الصمت بدعوى الحرية في هذه الحالة غير منطقي.

خطورة نشر معلومات طبية مضللة

وأضاف أن خطورة نشر معلومات طبية مضللة قد تتجاوز الأذى المباشر، خاصة في مجتمع يعاني بالفعل من نقص في الخدمات الصحية والأدوية، مؤكدًا أن الدعوة لترك علاجات الأمراض المزمنة أو الخطيرة تمثل تهديدًا حقيقيًا لحياة الناس.