طائرة الأهلي تكتب التاريخ.. إنجاز غير مسبوق بالعلامة الكاملة للرجال والسيدات

واصل الأهلي هيمنته على الكرة الطائرة محليًا وقاريًا؛ بعدما نجح قطاع الطائرة بالنادي (رجال وسيدات)، في تحقيق "الخماسية التاريخية" خلال موسم واحد، في سابقة تعكس حجم التفوق والاستقرار الفني داخل القلعة الحمراء.

خماسية تاريخية للرجال

تمكن فريق رجال الكرة الطائرة بالأهلي من حصد 5 بطولات دفعة واحدة، شملت بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، والدوري، وكأس مصر، ودوري المرتبط، وكأس السوبر؛ ليؤكد الفريق مكانته كأحد أبرز القوى في القارة السمراء.

وجاء التتويج القاري بعد فوز الأهلي في المباراة النهائية على فريق البوليس الرواندي بثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم داخل صالة BK Arena في رواندا، حيث حسم الأشواط بنتائج 25-20 و25-21 و25-22، ليحصد اللقب رقم 17 في تاريخه.



مشوار قوي حتى منصة التتويج

وكان الأهلي قد شق طريقه إلى النهائي؛ بعد أداء قوي في نصف النهائي أمام بتروجيت، حيث فاز بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج 25-20 و25-15 و25-16، ليؤكد تفوقه الكامل في البطولة.

وضرب الفريق موعدًا في النهائي مع البوليس الرواندي، الذي تأهل بدوره بعد الفوز على فريق مجموعة رواندا للطاقة، في مواجهة حسمها الأهلي بخبرة وثقة.



السيدات يكررن الإنجاز

ولم يكن إنجاز الرجال استثناءً، حيث نجح فريق سيدات الأهلي في تحقيق نفس الخماسية التاريخية، بحصد الألقاب الخمسة ذاتها، ليؤكد النادي تفوقه الشامل في اللعبة على مستوى الجنسين.



منظومة متكاملة وراء النجاح

ويعكس هذا الإنجاز العمل المنظم داخل قطاع الكرة الطائرة بالنادي، سواء على مستوى اللاعبين أو الأجهزة الفنية، حيث يقود فريق الرجال جهاز فني مميز بقيادة المدرب الأمريكي جوردون مايفورث، إلى جانب منظومة دعم متكاملة تشمل الإعداد البدني والطبي والتحليل الفني.



قائمة الأبطال

وضمت قائمة الفريق المشاركة في البطولة، 14 لاعبًا، قدموا مستويات مميزة طوال مشوار البطولة، ليؤكدوا أن الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل جماعي وانسجام كبير داخل الفريق.