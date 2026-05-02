الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة إفريقيا والخماسية التاريخية

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والجهاز الفني والإداري والطبي بمناسبة التتويج ببطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في رواندا، واستكمال مسيرة النجاحات، بعد الحصول على دوري المرتبط ودوري السوبر وكأس السوبر المصري وكأس مصر، ليحقق الفريق إنجازا تاريخيا بالفوز بالخماسية.

وأشاد بالروح العالية التي ظهر عليها اللاعبون، والأداء المتميز والإصرار على حصد جميع البطولات التي شارك فيها الفريق هذا الموسم، مؤكدًا على أن ما تحقق هو نتاج العمل الجماعي والتعاون بين كافة عناصر المنظومة.

كما وجه رئيس النادي التهنئة إلى جماهير الأهلي، التي تستحق أن تسعد بهذا الفريق وإنجازاته، لما تقدمه من دعم مستمر ومساندة كبيرة كان لها بالغ الأثر في تحفيز جميع الفرق الرياضية بالنادي في البطولات المختلفة.

وعبر محمود الخطيب عن تقديره الكامل لمنظومة العمل للكرة الطائرة، مشددًا على أن هذه النجاحات تأتي نتيجة الالتزام والانضباط والرغبة الدائمة في التتويج، ورفع اسم الأهلي في المحافل القارية والدولية.