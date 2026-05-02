وصول وفد الأهلي إلى مستشفي هليوبوليس لمتابعة حالة عبدالله العربي المصاب بحادث

كشف المحامي محمد رشوان عن وصول وفد النادي الاهلي الى مستشفى هليوبوليس لمتابعة حالة الشاب عبدالله العربي المصاب بحادث أمس.

وكتب رشوان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وصول وفد النادي الاهلي الى مستشفى هليوبوليس لمتابعة حالة الشاب عبدالله العربي المصاب بحادث أمس وهم في اجتماع الآن مع الطبيب المعالج وتم التواصل مع الدكتور محمد شقوير والدكتور محمد يوسف وكلاء وزارة الصحة الأفاضل المحترمين لمتابعة الحالة .. كل الشكر والتقدير لمجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والادارات التتفيذية للنادي ،الحمدلله".

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.