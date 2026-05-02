مينا ماهر لـ جماهير الزمالك : الدوري مش هنسيبه .. إحنا اللي هنجيبه

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة لـ جماهير الزمالك بعد فوز الأهلي في مباراة القمة.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الدوري مش هنسيبه.. إحنا اللي هنجيبه".

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.