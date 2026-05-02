موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نادي سموحة، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت2 ،بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويدخل الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

في المقابل، يطمح سموحة إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه.