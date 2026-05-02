بحضور رئيس الاتحاد الدولي | افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين

وسط أجواء مبهجة ، أقيم اليوم السبت حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات، بمدينة الإسماعيلية.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من كبار مسؤولي اللعبة وفي مقدمتهم محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة، وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، فضلًا عن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ومحمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري للعبة ورئيس اللجنة المنظمة.

جاء حفل الافتتاح مبهجا وركز على الجانب الترفيهي لإبراز هوية المدينة المضيفة، حيث يتضمن عروضًا لفرقة السمسمية الشهيرة التي تعكس التراث الشعبي لقناة السويس بجانب استخدام تقنيات إضاءة حديثة.

ورحب محمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال بضيوف مصر المشاركين ببطولة العالم للناشئين مؤكدا أن البطولة تضم مجموعة من أبرز لاعبي العالم لهذه المرحلة العمرية ، متمنيا للجميع التوفيق والمنافسة على المراكز الأولى للبطولة .

وتحظى البطولة باهتمام دولي واسع، في ظل مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم، ما يعزز من فرص خروج النسخة الحالية بصورة مميزة تضاف إلى سجل النجاحات التنظيمية للرياضة المصرية.