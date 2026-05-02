أبو العينين: مصر ترفض تهجير الفلسطينين.. وعلى المحتل الإسرائيلي ترك أرضهم

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا، عن تكريم جامعة عين شمس للنائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط ونائب رئيس مركز كميت للتحكيم الدولي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “القانون والطاقة” الذي نظمته كلية الحقوق، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء الدوليين.



وقال أبو العينين في كلمته، التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر ترفض تهجير الفلسطينيين، والرئيس السيسي أكد أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين".

وتابع أبو العينين: "مصر وقفت في المحافل الدولية، وردد الرئيس السيسي بأعلى صوته في المحافل الدولية، أهمية احترام القانون الدولي".

وأكمل أبو العينين: "أين الصليب الأحمر والأونروا والأمم المتحدة مما يحدث في قطاع غزة؟"، مضيفا: "160 دولة حول العالم قالت كلمتها بحق القضية الفلسطينية".

وأكد أبو العينين: "لا يمكن أن نرى الدمار وننظر إليه فقط، وعندما يتم التوجه إلى القضاء الدولي في ملف فلسطين؛ القضاء يحكم ويقول كلمته، لكن القرار يقف عند حد معين ولا يُنفَّذ".

وتابع أبو العينين: "القضية الفلسطينية هي قضية احتلال، وعلى المحتل ترك أرض فلسطين، ويجب حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين، ولا سبيل آخر إلا بحل الدولتين".