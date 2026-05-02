إعلامي لـ حسام عبد المجيد: أنت من أحسن مدافعين مصر

باسنتي ناجي

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، رسالة إلى حسام عبد المجيد، نجم الزمالك؛ بعد خسارة الزمالك من الأهلي في مباراة القمة، أمس، التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أنت من أحسن مدافعين مصر.. الماتش مش نهاية المطاف.. واسأل بشير التابعي”.

جدير بالذكر أن حسام عبد المجيد، فشل في تسجيل ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي.

وكشف الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب معتمد جمال، قد كشف كواليس قرار إسناد تنفيذ ركلة الجزاء للمدافع حسام عبد المجيد خلال مواجهة القمة أمام الأهلي، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة في الدوري المصري الممتاز.

لماذا سدد عبدالمجيد ركلة الجزاء؟

خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أوضح المدير الفني معتمد جمال، أن اختيار عبد المجيد لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل يأتي ضمن الترتيب المعتمد داخل الفريق، حيث يُعد اللاعب الخيار الأول لتسديد ركلات الجزاء.

وأكد معتمد جمال، أن الجهاز الفني يثق في قدراته، مشيرًا إلى أن إهدار أي لاعب لركلة جزاء “أمر وارد في كرة القدم”، ولا يعني التقليل من مستواه أو أحقيته في تنفيذها.

وأشار إلى أن الفريق بدأ الشوط الثاني بشكل جيد، لكن ركلة الجزاء التي لم تُسجل كانت نقطة تحول مؤثرة في مجريات اللقاء، إذ كان من الممكن أن تعيد الزمالك إلى أجواء المباراة لو تم تسجيلها. 

ورغم ذلك، رفض المدرب الدخول في سيناريو “ماذا لو”، مؤكدًا أن مثل هذه اللحظات جزء من طبيعة اللعبة.

تصريحات معتمد جمال

تطرق المدير الفني أيضا، إلى الانتقادات التي طالت قرار تسديد عبد المجيد للركلة، خاصة أنه سبق وأهدر ركلة جزاء في مباراة سابقة أمام إنبي، لكنه شدد على أن هذا لا يغير من ترتيبه داخل الفريق، موضحًا أن أي لاعب معرض لعدم التوفيق في بعض الأوقات، حتى كبار النجوم على مستوى العالم.

كما أبدى المدرب حزنه؛ بسبب غضب جماهير الزمالك عقب الخسارة، مؤكدًا أن الفريق سيبذل أقصى ما لديه في المباريات المقبلة من أجل تعويض هذه النتيجة وإسعاد الجماهير. 

وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب تركيزًا أكبر والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء.

وفي ختام تصريحاته، جدد معتمد جمال دعمه الكامل للاعب، مؤكدًا استمرار الثقة فيه كأول منفذي ركلات الجزاء، مع ضرورة تجاوز ما حدث والتركيز على التحديات المقبلة في سباق الدوري.

