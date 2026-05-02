الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

معتمد كشف السبب.. لماذا سدد حسام عبد المجيد ركلة الجزاء أمام الأهلي؟

أحمد أيمن

كشف الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب معتمد جمال، كواليس قرار إسناد تنفيذ ركلة الجزاء للمدافع حسام عبد المجيد خلال مواجهة القمة أمام الأهلي، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة في الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن حسام عبد المجيد، قد فشل في تسجيل ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

حقق الأهلي فوزا كبيرا على منافسه الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تقدم المغربي أشرف بن شرقي بالهدف الأول لصالح الأهلي من ضربة رأسية في الدقيقة 18، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

في الشوط الثاني، عاد أشرف بن شرقي ليسجل الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

 

لماذا سدد عبدالمجيد ركلة الجزاء؟

خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أوضح المدير الفني معتمد جمال، أن اختيار عبد المجيد لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل يأتي ضمن الترتيب المعتمد داخل الفريق، حيث يُعد اللاعب الخيار الأول لتسديد ركلات الجزاء.

وأكد معتمد جمال، أن الجهاز الفني يثق في قدراته، مشيرًا إلى أن إهدار أي لاعب لركلة جزاء أمر وارد في كرة القدم، ولا يعني التقليل من مستواه أو أحقيته في تنفيذها.

وأشار إلى أن الفريق بدأ الشوط الثاني بشكل جيد، لكن ركلة الجزاء التي لم تُسجل كانت نقطة تحول مؤثرة في مجريات اللقاء، إذ كان من الممكن أن تعيد الزمالك إلى أجواء المباراة لو تم تسجيلها. 

ورغم ذلك، رفض المدرب الدخول في سيناريو “ماذا لو”، مؤكدًا أن مثل هذه اللحظات جزء من طبيعة اللعبة.

تصريحات معتمد جمال

تطرق المدير الفني أيضا، إلى الانتقادات التي طالت قرار تسديد عبد المجيد للركلة، خاصة أنه سبق وأهدر ركلة جزاء في مباراة سابقة أمام إنبي، لكنه شدد على أن هذا لا يغير من ترتيبه داخل الفريق، موضحًا أن أي لاعب معرض لعدم التوفيق في بعض الأوقات، حتى كبار النجوم على مستوى العالم.

كما أبدى المدرب حزنه بسبب غضب جماهير الزمالك عقب الخسارة، مؤكدًا أن الفريق سيبذل أقصى ما لديه في المباريات المقبلة من أجل تعويض هذه النتيجة وإسعاد الجماهير. 

وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب تركيزًا أكبر والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء.

وفي ختام تصريحاته، جدد معتمد جمال دعمه الكامل للاعب، مؤكدًا استمرار الثقة فيه كأول منفذي ركلات الجزاء، مع ضرورة تجاوز ما حدث والتركيز على التحديات المقبلة في سباق الدوري.

