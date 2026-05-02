أرقام صادمة في القمة.. خالد طلعت يكشف هيمنة الأهلي على مباريات الزمالك

فجر الناقد الرياضي خالد طلعت، مفاجأة مدوية، كشف خلالها عن تفوق كبير للنادي الأهلي على حساب الزمالك خلال السنوات الـ22 الأخيرة.

وأوضح طلعت، أن الزمالك لم ينجح في تحقيق الفوز على الأهلي سوى في 7 مباريات فقط من أصل 63 مواجهة متتالية بين الفريقين، مقابل 36 انتصارًا لصالح النادي الأهلي، فيما انتهت باقي المواجهات بنتائج التعادل.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس هيمنة واضحة للأهلي في مواجهات القمة خلال العقدين الأخيرين.

مباراة القمة

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي، فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

واشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.