للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2026، تتزايد تساؤلات المواطنين عن الأضاحي وأحكامها، وهناك تساؤل مشاع للبعض حول حكم توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى.

حكم توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأضحية يجوز أن يقوم بها الإنسان بنفسه، كما يجوز له أن يُنيب أو يُفوّض أو يُوكّل غيره للقيام بها نيابة عنه، موضحا أن هذا الأمر مقرر شرعًا ولا حرج فيه، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية المعروفة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تيفزيونية، أن صك الأضحية في حقيقته يُعد نوعًا من التوكيل، حيث تقوم الجهة المختصة بشراء الأضحية وذبحها وتوزيعها نيابة عن المضحي، مضيفا أن هذا جائز شرعًا، سواء تم إرسال جزء من الأضحية لصاحبها، أو تم توزيعها كاملة على المستحقين، وذلك بحسب الاتفاق المسبق بين الطرفين.

وأوضح أن مسألة توزيع ثلث الأضحية أو أكثر ترجع إلى الاتفاق بين المضحي والجهة القائمة على التنفيذ، ولا حرج في ذلك.

وأكد أنه يمكن للمضحي أن يحدد طريقة التوزيع، سواء بالحصول على جزء من الأضحية لنفسه وأسرته، أو التبرع بها كاملة للفقراء والمحتاجين.

اختيار جهة موثوقة شرط مهم

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن الشرط الأهم في هذه المسألة هو اختيار جهة موثوقة وتحت إشراف رسمي، مثل الجهات التابعة لوزارات معتمدة كالأوقاف أو التضامن الاجتماعي. وأوضح أن ذلك يضمن وصول الأضحية إلى مستحقيها بطريقة صحيحة ومنظمة، ويحقق المقصود الشرعي من هذه العبادة.

وأكد الدكتور محمود شلبي، أن التحقق من مصداقية الجهة المنفذة يُعد جزءً من إتقان هذه العبادة، لأن المقصود ليس مجرد الدفع، بل التأكد من تنفيذ الأضحية على الوجه الصحيح.

سعر الأضاحي قائم لعام 2026

وفقا للمؤشرات الحالية في أسواق الجملة والمزارع، جاءت أسعار الأضاحي على النحو التالي:

أسعار الخراف 2026

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف البرقي بين 220 و250 جنيها.

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف الضأن البلدي بين 200 و220 جنيها.

ويبدأ سعر الخروف المناسب للأضحية من 7 آلاف جنيه فصاعدا حسب الوزن.

أسعار العجول 2026

ويبدأ سعر الكيلو القائم من العجل البقري من 170 ويصل إلى 195 جنيها للأنواع الممتازة.

ويبدأ سعر العجل الصغير المخصص للتسمين أو الأضحية من 45 ألف جنيه تقريبا للأوزان المتوسطة.

يتراوح سعر الكيلو القائم من العجل الجاموس بين 155 و175 جنيها.

أسعار الماعز والجمال

يتراوح سعر الكيلو القائم في الماعز بين 250 و260 جنيها.

يبدأ سعر كيلو القائم في الجمال من 150 جنيها.

شروط الأضحية

- أن تكون من بهيمة الأنعام «الإبل، والبقر والجاموس، والغنم من ضأن وماعز».

- بُلوغ السن «الإبل خمس سنوات، البقر والجاموس سنتين، الماعز سنة واحدة، الخراف ستة أشهر على الأقل».

- السلامة من العيوب «العور البيّن، المرض البيّن، العرج البيّن، الهزال الشديد».

- أن تكون مملوكة للمضحي بطريق شرعي.

- وقت الذبح الشرعي، يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق.

- أن ينوي المضحي بها التقرب إلى الله تعالى.