لجنة برلمانية تبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وآليات تفعيل محورها الرابع

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، سلسلة من الاجتماعات الهامة على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وذلك في إطار دورها الرقابي والتشريعي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث آليات تفعيل محورها الرابع، وتعزيز الحوار مع المجتمع المدني، إلى جانب النظر في شكاوى المواطنين.

ومن المقرر أن يشهد يوم الاثنين المقبل لقاءً مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب إعادة تشكيله الجديد برئاسة السفير أحمد جمال الدين، وذلك في إطار التنسيق المؤسسي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان.

كما يشهد يوم الثلاثاء عقد حوار موسع مع رؤساء 10 جامعات حكومية كبرى، وهي: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة جنوب الوادي، جامعة سوهاج، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة بنها، جامعة حلوان، وجامعة الزقازيق.

ويركز الاجتماع على مناقشة مفهوم حقوق الإنسان، وآليات تأصيل المفاهيم الحقوقية داخل الحرم الجامعي، والدور الحيوي للجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، اتساقًا مع مستهدفات المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية.

كما تقرر استكمال مناقشة ذات الملف عقب انتهاء الجلسة الأولى مباشرة، بما يضمن بلورة رؤية تنفيذية شاملة وقابلة للتطبيق.

وفي يوم الأربعاء، تلتقي اللجنة ممثلي المنظمات الحقوقية، في إطار ممارسة دورها في متابعة إنفاذ الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم منظومة حقوق الإنسان.

وعلى هامش هذه اللقاءات، تنظر اللجنة في الشكاوى الواردة إليها من المواطنين، تأكيدًا على حرصها على التفاعل المباشر مع قضايا الشارع المصري، والعمل على معالجة المشكلات المرتبطة بالحقوق والحريات، بما يعزز من ثقة المواطنين في الآليات المؤسسية المعنية بحماية حقوقهم .