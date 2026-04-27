هل يجوز إخراج الأضحية من زكاة المال؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم إخراج الأضحية من زكاة المال.

حكم إخراج الأضحية من زكاة المال

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة مقصودة لذاتها ولها مصارف محددة شرعًا، كما أن الأضحية عبادة مستقلة أيضًا يُتقرب بها إلى الله تعالى بذبحها في عيد الأضحى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن كل عبادة من العبادتين لها مقصدها الخاص، فلا يجوز الجمع بينهما في نية واحدة، مؤكدًا أنه لا يصح أن تُخرج الأضحية من أموال الزكاة، لأن الزكاة لها أبوابها ومصارفها المحددة، بينما الأضحية عبادة أخرى منفصلة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المقصود من الأضحية هو التقرب إلى الله بهذه الشعيرة، أما الزكاة فهي أداء لحق واجب في المال، وبالتالي لا يجزئ أحدهما عن الآخر.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن على المسلم أن يؤدي الزكاة في مصارفها الشرعية، وأن يحرص – إن استطاع – على أداء الأضحية من ماله الخاص بنية التقرب إلى الله، دون الخلط بين العبادتين.