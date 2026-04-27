إحالة عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية وبيعها للأجانب للجنايات.. وهذه عقوبة الجريمة
عدم اختصاص جنح العجوزة بنظر اتهام عمرو أديب بسب مرتضي منصور
تخفيضات على الأدوية والخدمات الطبية.. تحرك عاجل لدعم أصحاب المعاشات
جهات غير معلومة تسيطر على سفينة شحن بسواحل الصومال
أدت لضحايا منهم وزير الدفاع..مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي
إصابات وغيابات وسيدة علي الـ var.. أبرز 13 معلومة عن مباراة الأهلي وبيراميدز
تحذير رسمي.. القومي للأورام يكشف عن علاجات وهمية للسرطان تسبب الموت
جرين شرم.. مشروع يحويل شرم الشيخ لـ أكبر مدينة خضراء في مصر| فيديو
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. وصلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي اليوم
بعد ما وصل 50 جنيه.. انخفاض سعر كيلو الطماطم 20 جنيه بعد زيادة المعروض
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية لنهاية الأسبوع.. فيديو
ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإفتاء توضح سبب اعتماد عيار 21 لتحديد نصاب الزكاة

كشفت دار الإفتاء المصرية من خلال بيان رسمي صادر عبر موقعها الإلكتروني، الأسباب الشرعية والفقهية لاعتماد الذهب عيار 21 كأساس لتحديد نصاب الزكاة، دون غيره من الأعيرة مثل عيار 18 أو 24، مؤكدة أن هذا الاختيار لم يأتِ من فراغ، بل جاء مراعيًا لما جرى عليه العُرف العام بين الناس، ومتسقًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة الغني والفقير.

وأشارت الدار إلى أن اعتماد عيار 21 في حساب النصاب يعكس ما استقر عليه تعامل الناس في بيع وشراء الذهب، ويتفق مع ما ذكره عدد من كبار الفقهاء الذين رأوا أن مراعاة العرف معتبرة شرعًا ما لم تخالف نصًا صريحًا، لافتة إلى أن هذا المعيار هو الأقرب لما كان عليه التعامل بالدينار الذهبي في العصور الأولى للإسلام.

وأضافت دار الإفتاء أن تقدير نصاب الزكاة يحتاج إلى ضبط دقيق يأخذ في الاعتبار التفاوت الزمني وتغير المفاهيم الاقتصادية الحديثة، بعد انقطاع التعامل بالدينار كعملة بيع وشراء، موضحة أن تحديد نوع الذهب المستخدم في حساب النصاب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى نقائه ونسبة المعادن المختلطة به.

وأوضحت الدار في بيانها أن الذهب في صورته الأصلية معدن نفيس بطبيعته اللينة، ما يجعل تشكيله وصياغته أمرًا صعبًا دون إضافة نسب معينة من المعادن الأخرى كالفضة أو النحاس أو البلاديوم، وهي معادن تمنحه الصلابة وتزيد من قدرته على التشكّل، مشيرة إلى أن هذه الإضافات هي العامل الأساسي الذي يُفرّق بين عيارات الذهب المختلفة، فكلما قلت نسبة المعادن المخلوطة ارتفع العيار واقترب من النقاء الكامل.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا التدرج في نقاء الذهب هو السبب في اختلاف الأعيرة بين 18 و21 و24، ومن هنا كان اختيار عيار 21 الأنسب من الناحية الواقعية والفقهية لتقدير النصاب، لأنه يمثل الحد الوسط بين النقاء العالي في عيار 24 والخلط النسبي في عيار 18، مما يحقق العدالة بين دقة التقدير ومراعاة أوضاع الناس الاقتصادية، مستشهدة بما ورد في كتاب "المغرب في ترتيب المعرب" لبرهان الدين المطرزي الذي تناول هذا التفصيل بدقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

ارشيفية

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

لقاء بيراميدز والأهلي

أحمد شوبير يكشف عن مفاجآت بيراميدز في مواجهة الأهلي| تفاصيل

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس فوزي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس استقبال ذخائر القديسة تريزا الطفل يسوع | صور

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق ينعي اللواء كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء

المؤتمر العلمي لمعد الملكية الفكرية

80 ورقة بحثية عن الذكاء الاصطناعي بمؤتمر المعهد القومي للملكية الفكرية.. صور

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد