مشاهد مؤلمة| أمنيات تقشعر لها الأبدان لأهل النار.. طلباتهم وممن يطلبونها والرد عليها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. موقف محمود بنتايج من مباراة الزمالك وإنبي
الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جوهر نبيل: الرياضة أمن قومي في عهد السيسي.. ومراكز الشباب تتحول لحاضنات أعمال
تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي
فضيحة سرقة مشروبات كحولية خلال محاولة اغتيال ترامب
الكويت تدين محاولة اقتحام مسلح خلال فعالية حضرها ترامب في واشنطن
ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد؟.. وهذا تأثير الدولار
الرهان الأخير لمبابي.. مونديال 2026 بوابة العودة إلى سباق الذهب
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
الغنيمي يدعو لربط مراكز الشباب بسوق العمل عبر دورات البرمجة واللغات والمسرح
غزة تحت القصف .. استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية مُتواصلة
ليلة مرعبة في أمريكا.. 9 مصابين خلال إطلاق نار قرب جامعة إنديانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مشاهد مؤلمة| 4 أمنيات تقشعر لها الأبدان لأهل النار.. طلباتهم وممن يطلبونها والرد عليها
شيماء جمال

كشف الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الأستاذ بجامعة الأزهر، عن مشاهد مؤثرة تهتز لها القلوب لأهل النار بعد عذاب طويل، مبينا أمنياتهم كما وردت فى القرآن الكريم.

أمنيات أهل النار

وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: بعد عذاب طويل لأهل النار، لا نعرف مدته، يطلبون أربعة أماني ذكرهم القرآن في أربعة مشاهد:

• الأمنية الأولى:- يطلبوها من الله (ربَّنا أخرِجنا مِنهَا فإن عُدْنا فإنا ظالمون) يريدون أن يخرجوا من النار .

فيرُد الله تعالى عليهم:- (قال اخسئوا فِيها ولَا تُكَلِمون) بعدها ييئسوا ويعلمون أن لا مخرج لهم منها.

• الأمنية الثانية:- يطلبوها من "مالك" خازن النار (ونَادوا يا مالِك لِيقْضِي علينا ربُّك) يريدون ان يموتوا ليرتاحوا من العذاب، فيرُد عليهم مالك: (قال إنكُم ماكِثون) .

• الأمنية الثالثة:- إلى خزنة النار (الملائكة) ويطلبون منهم أمنية عجيبة تقشعر منها الأبدان، ما هي الأمنية؟ (وقَال الذين فِي النّار لخَزنَة جَهنّم ادعُوا ربّكم يُخَفِّف عنّا يومًا مِن العَذاب) يا الله يريدون ان يرتاحوا يوماً فقط، فيأتيهم الرد من الملائكة (أوَلَم تَكُ تأتِيكُم رُسَلُكم بالبيّنات) (قالوا بلى) (قالوا فادعوا وما دُعاء الكَافِرِين إلّا فِي ضَلال) أي دعائكم غير مستجاب.

• الأمنية الرابعة:- مِن مَن يطلبونها؟ من أهل الجنة و يالها من أمنية بسيطة (ونَادى أصحَابُ النّار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا مِن المَاء) أو ماذا؟ (أو مما رزَقكُم الله)

فيردون عليهم:- (قالوا إنّ الله حرّمَهما على الكَافِرين) لماذا؟ ماذا كانوا يفعلون؟ (الذِين اتخَذوا دِينهم لَهوًا وٌلَعٌبًا) وماذا أيضا ؟ (وغَرَتهُم الحياة الدُنيا) فما جزاؤهم؟ (فاليوم ننساهُم كمَا نسوْا لِقاء يومهم هَذا).

ثم تختم هذه الأمنيات الأربع بأمنيتين ولكنهما كسراب لا يتحققان كغيرها من الأمنيات الأربع السابقه .

يقول الله عنهما على لسان أهل النار :(فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل)؟.

فيجابون بما يقنطهم ويزرع اليأس والإحباط في نفوسهم: (قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون).

لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم. 

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: اللهم على الإسلام أحينا، وعلى الإيمان أمتنا ،وعلى الإحسان ابعثنا .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي وبيراميدز

الزمالك بقمة الدوري.. ترتيب مجموعة التتويج قبل صدام الأهلي وبيراميدز

محمد خطاري

الإسماعيلي يعلن إصابة محمد خطاري بشرخ في الأنف وارتجاج بسيط بعد مواجهة مودرن سبورت

خالد طلعت

سيناريو صادم من خالد طلعت لصراع القمة بين الأهلي والزمالك

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

فيديو

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد