مشاهد مؤلمة| أمنيات تقشعر لها الأبدان لأهل النار.. طلباتهم وممن يطلبونها والرد عليها

كشف الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الأستاذ بجامعة الأزهر، عن مشاهد مؤثرة تهتز لها القلوب لأهل النار بعد عذاب طويل، مبينا أمنياتهم كما وردت فى القرآن الكريم.

أمنيات أهل النار

وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: بعد عذاب طويل لأهل النار، لا نعرف مدته، يطلبون أربعة أماني ذكرهم القرآن في أربعة مشاهد:

• الأمنية الأولى:- يطلبوها من الله (ربَّنا أخرِجنا مِنهَا فإن عُدْنا فإنا ظالمون) يريدون أن يخرجوا من النار .

فيرُد الله تعالى عليهم:- (قال اخسئوا فِيها ولَا تُكَلِمون) بعدها ييئسوا ويعلمون أن لا مخرج لهم منها.

• الأمنية الثانية:- يطلبوها من "مالك" خازن النار (ونَادوا يا مالِك لِيقْضِي علينا ربُّك) يريدون ان يموتوا ليرتاحوا من العذاب، فيرُد عليهم مالك: (قال إنكُم ماكِثون) .

• الأمنية الثالثة:- إلى خزنة النار (الملائكة) ويطلبون منهم أمنية عجيبة تقشعر منها الأبدان، ما هي الأمنية؟ (وقَال الذين فِي النّار لخَزنَة جَهنّم ادعُوا ربّكم يُخَفِّف عنّا يومًا مِن العَذاب) يا الله يريدون ان يرتاحوا يوماً فقط، فيأتيهم الرد من الملائكة (أوَلَم تَكُ تأتِيكُم رُسَلُكم بالبيّنات) (قالوا بلى) (قالوا فادعوا وما دُعاء الكَافِرِين إلّا فِي ضَلال) أي دعائكم غير مستجاب.

• الأمنية الرابعة:- مِن مَن يطلبونها؟ من أهل الجنة و يالها من أمنية بسيطة (ونَادى أصحَابُ النّار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا مِن المَاء) أو ماذا؟ (أو مما رزَقكُم الله)

فيردون عليهم:- (قالوا إنّ الله حرّمَهما على الكَافِرين) لماذا؟ ماذا كانوا يفعلون؟ (الذِين اتخَذوا دِينهم لَهوًا وٌلَعٌبًا) وماذا أيضا ؟ (وغَرَتهُم الحياة الدُنيا) فما جزاؤهم؟ (فاليوم ننساهُم كمَا نسوْا لِقاء يومهم هَذا).

ثم تختم هذه الأمنيات الأربع بأمنيتين ولكنهما كسراب لا يتحققان كغيرها من الأمنيات الأربع السابقه .

يقول الله عنهما على لسان أهل النار :(فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل)؟.

فيجابون بما يقنطهم ويزرع اليأس والإحباط في نفوسهم: (قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون).

لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: اللهم على الإسلام أحينا، وعلى الإيمان أمتنا ،وعلى الإحسان ابعثنا .