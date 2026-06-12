مصرع 3 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ميناء باسير بانجانج في سنغافورة

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر غرق قارب كانوا على متنه عقب اصطدامه بزورق إنزال قبالة ميناء "باسير بانجانج" في سنغافورة.

وأفادت هيئة الموانئ والملاحة البحرية في سنغافورة - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الجمعة/ - بأن قوات خفر السواحل انتشلت ثلاث جثث يعتقد أنها لأفراد طاقم القارب، بينما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين أفراد طاقم زورق الإنزال.

وأضاف البيان أنه جار تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ لتحديد ما إذا كان هناك أفراد آخرون من طاقم القارب في عداد المفقودين.

وأوضح البيان أنه تم بث تنبيهات ملاحية تنصح السفن بالابتعاد عن منطقة الحادث.