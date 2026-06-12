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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة.. احرص عليه حتى غروب الشمس

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة
دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة
عبد الرحمن محمد

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة.. بما أننا نعيش اليوم نفحات يوم الجمعة المبارك، خير أيام الأسبوع وأحبها إلى الله، وفيه ساعة عظيمة لا يرد فيها سائل ولا يخيب فيها راجٍ،و يحرص المسلمون  على اغتنام هذه الأوقات المباركة بالتقرب إلى الله تعالى والدعاء بقلوب خاشعة وعيون دامعة. 

ورغم أنه لم يرد في السنة النبوية المطهرة تخصيص صيغة دعاء واحدة بعينها لليلة الجمعة أو نهارها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وقراءة سورة الكهف، والإلحاح في الدعاء مستغلين ساعة الإجابة.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». ومن هذا المنطلق، ونزولاً عند رغبة الكثيرين في التوجه إلى الله بطلب تفريج الكربات وتيسير الأمور، نضع بين أيديكم هذه الباقة من الأدعية المباركة والمأثورة لقضاء الحوائج:
 دعاء مستجاب يوم الجمعة لقضاء الحاجة
 أولاً: دعاء التوسل وتيسير الصعاب
 "اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، وبأهل بيته الذين اصطفيتهم على علم على العالمين. 

اللهم ربّ السماوات والأرض، ليّن لي صعوبة هذا الأمر وحزونته، واكفني شرّه وسوءه، فإنك أنت الكافي المعافي، والغالب القاهر الذي لا يُعجزه شيء.

 اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد؛ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم."

“اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي في هذا اليوم المبارك ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.”

 "اللهم امنحنا الراحة والاطمئنان، وارزقنا راحة البال والرضا، واغمرنا بالأمان والسعادة. 

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك أن تشرح صدري، وأن تغفر ذنبي.

 اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك، وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج عنّا الهموم والكروب، وأن تنشر الفرح في قلوبنا يا أرحم الراحمين. 

اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً."

وتذكروا في هذا المقام دعوة ذي النون (سيدنا يونس عليه السلام) وهو في بطن الحوت:{لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}.

 "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالاً لما يريد؛ أسألك بعزك الذي لا يُرام، وبملكك الذي لا يُضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تقضي حاجتي وتيسر أمري (وتسمي حاجتك هنا)، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني."


دعاء يوم الجمعة قصير

اللهم في يوم الجمعة، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك.
اللهم في يوم الجمعة، اكرم خواطرنا بسماع خبر جميل، واشف كل مريض، وارحم كل ميت،
واشرح صدورنا إنك على كل شيء قدير.


اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر.
ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم في صباح يوم الجمعة جنبني الحيرة والتشتت، وألهمني بقرار به أستقيم.

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغننيبفضلك عمن سواك».

« اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب.

اللهم أبعد عنا وعن أحبتنا متاعب الدنيا، ولا تذقنا طعم الحزن، ولا دموع الضيق.
اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

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