تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني في 112 موقعاً أثرياً ومتحفاً ومقبرة ملكية| تفاصيل

تم الانتهاء من تركيب وتشغيل عدد أخر من البوابات الإلكترونية لزيارة منطقة سقارة الأثرية، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل ماكينة للحجز الذاتي لتذاكر زيارة مقابر كل من توت عنخ آمون، سيتي الأول ورمسيس الخامس والسادس بوادي الملوك بالأقصر في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، ووفقًا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن تطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل المواقع الأثرية والمتاحف، والارتقاء بجودة التجربة السياحية للزائرين من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تركيب هذه البوابات يسهم بشكل كبير في إحكام الرقابة وتنظيم حركة دخول الزائرين إلى المناطق الأثرية،بالإضافة إلى تحسين تجربة الزائرين وتسهيل الزيارة.

ماكينات حجز تذاكر المتاحف

وأضاف أن ماكينات الحجز الذاتي لهذه المقابر يعمل على توفير الوقت والجهد للزائر من خلال إتاحة شراء التذاكر بنفسه داخل المنطقة الأثرية مباشرة، وتجنبه الانتقال إلى شباك التذاكر البعيدة عن موقع المقابر.

وأكد أن الوزارة تعمل على التوسع التدريجي في نشر هذه الماكينات داخل مختلف المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وفق خطة زمنية محددة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، والارتقاء بمستوى التجربة السياحية.

وأكد الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن هذه الماكينات تعتمد على الدفع الإلكتروني فقط باستخدام البطاقات البنكية، مشيرًا إلى أن منظومة الحجز الإلكتروني تتضمن تطبيق الهاتف المحمول “Experience Egypt”، المتاح على متجري Play Store وApp Store، بالإضافة إلى إمكانية شراء التذاكر من شبابيك التذاكر المميكنة، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للحجز: www.egymonuments.com.

وأوضح أن منظومة التذاكر الإلكترونية تم تفعيلها حتى الآن في عدد (112) متحفًا وموقعًا أثريًا على مستوى الجمهورية، من أبرزها: منطقة أهرامات الجيزة، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معبد الدير البحري، معبد الكرنك، ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، ومعبد أبو سمبل بمحافظة أسوان.