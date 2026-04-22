أسباب فقدان السكينة داخل الأسرة.. عالم أزهري ينصح

أكد الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن فقدان السكينة الذي يعاني منه الكثيرون في الوقت المعاصر يعود بشكل رئيسي إلى هجر المواضع الثلاثة التي جعلها الله عز وجل مستودعاً للطمأنينة والهدوء.



وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الله سبحانه وتعالى حدد في كتابه الكريم مواطن السكينة في البيت، ونوم الليل، والزوجة، مشيراً إلى أن ابتعاد الناس عن النهج الرباني في التعامل مع هذه النعم هو ما حرمهم من الشعور بالراحة النفسية.



وأشار الدكتور لاشين إلى أن الموضع الأول للسكينة هو "البيت"، لافتاً إلى أن كثرة خروج الناس من بيوتهم لغير حاجة أو ضرورة حرمتهم من السكينة التي أودعها الله في الحوائط والبيوت.



واستشهد عضو لجنة الفتوى بقوله تعالى: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً"، موضحاً أن الاستقرار في المنزل والارتباط به يمنح النفس هدوءاً لا يجده المرء في صخب الشوارع وكثرة التنقل والترحال غير المبرر.



وتطرق في حديثه إلى الموضع الثاني وهو "نوم الليل"، مؤكداً أن العادات المستحدثة بكثرة السهر بالليل حرمت الناس من السكينة التي جعلها الله خصيصاً في ساعات الليل.



واستدل لاشين بالآية الكريمة: "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا"، مشدداً على أن مخالفة الفطرة البشرية في جعل الليل للسكون والنهار للسعي تسببت في اضطراب النفوس وفقدان الطمأنينة التي لا تتحقق إلا بانتظام حياة المسلم وفق التوجيه القرآني.



أما الموضع الثالث للسكينة، فقد حدده الدكتور عطية لاشين في "الزوجة"، موضحاً أن غياب العشرة بالمعروف والتقصير في بذل المحبة والمودة بين الزوجين حرم البيوت من أسمى أنواع السكينة النفسية.



واستشهد بقوله عز وجل: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا"، مؤكداً أن السكينة الزوجية ليست مجرد وجود مادي، بل هي علاقة روحية تقوم على المودة والرحمة، وبدونها يفقد الإنسان ملاذاً آمناً من ضغوط الحياة وتقلباتها.