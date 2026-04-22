قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أمين البحوث الإسلامية: القيم والأخلاق تواجه تحديات غير مسبوقة في العصر الحديث

أحمد سعيد

شارك د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، في المؤتمر العِلمي الدَّولي الخامس لكليَّة الدعوة الإسلاميَّة، الذي عُقد في مركز الأزهر للمؤتمرات، برعايةٍ الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان: (الدعوة الإسلاميَّة وبناء الإنسان في عالَم متغيِّر)، وذلك بحضور لفيف من قيادات الأزهر وعلمائه وباحثيه وطلَّابه.

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر نموذج متكامل في بناء الإنسان المتوازن

وفي كلمته، أكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ بناء الأوطان لا ينفصل عن بناء الإنسان، بوصفه الركيزة الأساسيَّة لكل نهضة حضاريَّة، موضِّحًا أنَّ الإنسان هو «بنيان الله في الأرض»، وأنَّ أيَّ خلل في بنائه الأخلاقي والقيمي ينعكس مباشرة على استقرار المجتمعات، وأنَّ تجاهل الأخلاق هو المدخل الحقيقي لهدم الإنسان.

وأشار الدكتور الجندي إلى الفارق الجوهري بين حياة الإنسان القائمة على القِيَم، وحياة الغابة التي يغيب عنها الضابط الأخلاقي، محذِّرًا من هجمات فكريَّة وسلوكيَّة وصفها بأنها انقضاض على الدِّين والأخلاق «كانقضاض البزاة على طرائدها»، بما يستهدف تفكيك الإنسان وإضعاف انتمائه.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الرسالاتِ السماويَّةَ جاءت في جوهرها لمعالجة هذا الخلل، مستشهدًا بمنهج النبي ﷺ في بناء الإنسان قبل إقامة الدولة؛ إذْ أسَّس جيلًا واعيًا حمل مسئوليَّة البناء، وقضى على العصبيَّات الجاهليَّة، وأقام مجتمعًا قويًّا متماسكًا.

ولفت فضيلته إلى أنَّ القرآن الكريم -خاصَّة في المرحلة المكِّيَّة- ركَّز على بناء الإنسان عقديًّا وسلوكيًّا؛ من خلال الأدلَّة العقليَّة والسمعيَّة، وعَرْض تجارِب الأمم التي سعتْ إلى هدم الفطرة الإنسانيَّة، مؤكِّدًا أنَّ أيَّة محاولة لهدم الإنسان أو تنكيس فطرته مصيرها الفشل والعقاب.

وبيَّن أنَّ الإنسان مرهونٌ بحفظ الكليَّات الخمس: (الدِّين، والنفْس، والعقل، والعِرض، والمال)، بوصفها الأساس الذي تقوم عليه الحياة المستقرَّة، مشيرًا إلى أنَّ بناء الإنسان يتحقَّق عبر مسارات متكاملة؛ أولها: البناء العقدي الإيماني، الذي يواجه دعوات الإلحاد والتشكيك، مؤكِّدًا أنَّ استهداف الدِّين في حقيقته هو استهداف للإنسان ذاته.

وتابع أنَّ المسار الثاني هو البناء الروحي والأخلاقي، مبيِّنًا أنَّ القِيَم تواجه تحديات غير مسبوقة في هذا العصر، في ظلِّ انتشار دعوات هدَّامة عبر وسائل التواصل تستهدف الأسرة واللُّغة والعادات، مؤكِّدًا أنَّ الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، قدَّم نموذجًا راسخًا في تزكية النفْس، مستندًا إلى تراث كبار العلماء؛ كالإمام الجنيد، والإمام الغزالي، والعز بن عبد السلام.

كما أوضح أنَّ المسار الثالث هو البناء العقلي والمعرفي، الذي يُعنَى بتكوين الوعي، ويُعدُّ درعًا واقيةً في مواجهة التطرُّف والانحراف، مشيرًا إلى أنَّ علماء الأزهر أولوا العقل عنايةً كبيرةً، مؤكِّدًا ما قرَّره الإمام الأشعري: «العقل لا يعارض النَّقل؛ بل هو آلة لفهمه»، وقول الإمام الغزالي: «العقل شرط في فهم النَّقل». 

واستطرد الدكتور محمد الجندي أنَّ النتيجة الحتميَّة لهذه المسارات هي أنَّ حماية الوعي مرهونةٌ ببناء الإنسان، وأنَّ بناء الإنسان كفيلٌ بحماية الأوطان، خاصَّة في ظل أوضاع إقليميَّة صعبة تتطلَّب وعيًا راسخًا وقدرةً على التمييز.

وشدَّد الدكتور الجندي على أهميَّة إعداد أجيال تجمع بين الإيمان والقِيَم، وتمتلك أدوات العصر، مستلهمةً نماذج علماء الحضارة الإسلاميَّة؛ مثل: ابن الهيثم، والخوارزمي، والرازي، الذين جمعوا بين العِلم والإيمان وأسهموا في نهضة الإنسانيَّة.

واختتم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة كلمته بأنَّ الأزهر الشريف يواصل جهوده في بناء الإنسان وتحقيق مقاصد الشريعة، وتعزيز التعايش الإنساني ونشر السلام، مؤكِّدًا أنَّ بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لبناء الأوطان، وداعيًا إلى تكامل الجهود من أجل إعداد أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

تصادم دراجتين ناريتين

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

المتهم

روج لأعمال العنف والبلطجة.. القبض على صانع محتوى بالجيزة

المتهم

القبض على عاطل تعدى على سيدة وأبنائها بالمرج

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد