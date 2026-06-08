السيطرة على حريق شب فى محل ألعاب نارية ببنها

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل محل ألعاب بمنطقة الفلل بمدينة بنها، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية.



وتولت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب الحريق وملابساته.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد بوقوع حريق بمحل العاب بمنطقة الفلل في بنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له.