جرى لما وقعت على الأرض.. القبض على عاطل تحرش بمسنة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات المسنات مما أدى لسقوطها أرضاً حال سيرها بأحد الشوارع بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).. وبمواجهته إعترف أنه بتاريخ 4 الجارى وحال سير السيدة المشار إليها بأحد الشوارع بدائرة القسم قام بالتحرش بها على النحو المشار إليه وسقوطها أرضاً دون قصد .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.