دون إصابات.. السيطرة على حريق شب في مواسير الصرف الصحي بأبوقرقاص بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية في أبوقرقاص جنوب المنيا، من السيطرة على حريق محدود شب في مواسير للصرف الصحي بإحدى قرى المركز،لمنع امتداده إلى المناطق المجاورة، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق محدود في مواسير الصرف الصحي بإحدى قرى مركز أبو قرقاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.

