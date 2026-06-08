تأمين المنيا: مدرسة التمريض مستمره في تقديم الخدمة.. واستمرار قبول دفعات جديدة

أعلن فرع التأمين الصحي بالمنيا، في بيان له ان " مدرسة تمريض "فرع المنيا للتأمين الصحي مستمره بالعمل في تقديم الخدمة بدون توقف مع استمرار قبول دفعات جديد بالمدرسه، ولا اساس من الصحه لتسليم طالبات المدرسه للملفات او نقلهم الي مدرسه اخري.

وقال فرع التأمين الصحي بالمنيا في بيانه انه نظراً لبدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظه، وصدور قرار رئيس الوزراء رقم ١٤٤٩ لسنه ٢٠٢٦ بنقل تبعيه مستشفي التأمين الصحي بالمنيا الي هيئة الرعاية الصحية كمرحله اولي من التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل، وأن مدرسه التمريض سيتم نقل تابعيتها الي هيئه الرعايه الصحية ، ولا اساس من الصحه تماما الي تسليم طالبات المدرسه للملفات او نقلهم الي مدرسه اخري، والمدرسة مستمره بالعمل في مكانها الحالي لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل ملكية مقرات هيئة التأمين الصحي الحالية الي هيئه التأمين الصحي الشامل او هيئة الرعاية الصحية الصحيه والتي من ضمنها مقر مدرسة التمريض لضمان استمرار المدرسة في تقديم الخدمة بدون توقف مع استمرار قبول دفعات جديد بالمدرسة.