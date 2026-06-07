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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مراقبون بامتحانات الشهادة الإعدادية يتعرضون لحوادث طريق في المنيا وقنا..تفاصيل

حوادث طريق
حوادث طريق
قسم المحافظات

تعرض عدد من المراقبين بلجان الامتحان للشهادة الاعدادية لحوادث طريق اثناء توجههم لمقر عملهم في مراقبة اللجان الامتحانية للطلاب..

قنا

أصيبت 3 مدرسات منتدبات كمراقبات بلجان الامتحانات، أثناء استقلالهن سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة 3 سيدات.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: سماح وليم شمشون، وهناء عبد الحميد أحمد، ومنى أحمد محمود.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتى اسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنيا 

أصيب 5 مدرسين، اليوم، في حادث انقلاب ميكروباص بمحافظة المنيا، في أثناء توجههم لأعمال المراقبة على امتحانات نهاية العام، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على أحد الطرق، ما أسفر عن إصابة عدد من المعلمين في أثناء توجههم للمراقبة على لجان الامتحانات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: زهم مصطفى إبراهيم، 50 عامًا، مقيم بقرية نزلة الفلاحين، ونادي اسكندر حنا، 59 عامًا، مقيم بقرية طحا الأعمدة، وعيد سامي إسحق، 50 عامًا، مقيم بقرية طحا الأعمدة، وسمير ميلاد، 58 عامًا، مقيم بقرية طحا الأعمدة، وهالة محمد محمد، 47 عامًا، مقيمة بقرية طحا الأعمدة.

تقديم الرعاية الطبية

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

محافظات اسوان

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ببالغ الحزن والآسى ، السيد على بغدادى على إدارى بقسم الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم، والذى وافته المنية أثناء تأدية عمله أثر تعرضه لأزمة قليية مفاجئة.

وكان قد تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية ، إلا أنه فارق الحياة.

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريمة ، ولمديرية التربية والتعليم ، وجميع زملائه الذين فقدوا نموذجاً يحتذى به فى الإجتهاد والإلتزام والأخلاق الرفيعة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والتعليمية تشاطر أسرة التعليم هذا المصاب الجلل ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

المراقبين بلجان الامتحان الامتحان للشهادة الاعدادية قنا أسوان حادث طريق

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