إصابة 5 معلمين في حادث سير بالمنيا والنقابة العامة تتدخل

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، إنها تتابع تطورات الحالة الصحية لخمسة معلمين أُصيبوا في حادث سير أثناء توجههم لأداء أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بإحدى اللجان التابعة لمدرسة السلام الإعدادية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وتلقت غرفة عمليات النقابة إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا يفيد بوقوع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة 5 معلمين في حادث سير

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خيري فؤاد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بسمالوط بالتوجه إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة وإنهاء الإجراءات المطلوبة.

وأكد خيري فؤاد استقرار الحالة الصحية للمصابين، مشيرًا إلى خروج أربعة معلمين من المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالتهم الصحية.

في المقابل، قرر الأطباء حجز المعلمة هالة محمد محمد سليم، مديرة مدرسة السلام الإعدادية بطحا، لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة الطبية، بعد تعرضها لارتجاج وأعراض مصاحبة، إضافة إلى وجود رشح على الصدر استدعى استمرار متابعتها داخل المستشفى.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم الدعم اللازم لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى عملهم بصورة طبيعية.