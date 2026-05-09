قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء ..إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك أمام مول طنطا
المحكمة الدستورية العليا: تجريم سب وقذف الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة
في يومها العالمي.. مصر تؤكد ريادتها كأهم محطات الطيور المهاجرة وتفتح ملف حوكمة الصيد
رئيس مجموعة الصداقة بالبرلمان الفرنسي: مصر صوت الحكمة وتسهم في تهدئة التوترات الإقليمية
القومي للأورام: الشائعات ووصفات السوشيال ميديا تدفع مريض السرطان لفقدان فرص الشفاء
العيد على الأبواب.. أسعار الأضاحي 2026 وشروط سلامتها وطريقة النحر
مصر للطيران تنقل حجاج دول غينيا كوناكري ومالي وفلسطين إلى الأراضي المقدسة| صور
نهائي الكونفدرالية.. أوراق الزمالك واتحاد العاصمة ونقاط الضعف
"الزناتي" يعلن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 60 ألف جنيه
نجم البنك الأهلي: المنافسة الثلاثية على لقب الدوري "مثيرة"
تركت عش الزوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب زوجة صياد في كفر الشيخ
السيطرة علي حريق محل مفروشات وأقمشة دون إصابات في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزناتي" يعلن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 60 ألف جنيه

الزناتي
الزناتي
أ ش أ

أعلن خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين ونقيب المعلمين ، زيادة الميزة التأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش إلى 60 ألف جنيه ، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه ، موضحا أن الزيادة تصرف لمن خرجوا للمعاش في 1 يناير 2026 ، على أن يتم صرفها اعتبارا من يوم غد / الأحد/ .

وقال الزناتي فى كلمته خلال الجمعية العمومية للصندوق التى انعقدت اليوم /السبت / ، إن مجلس إدارة الصندوق ، ملتزم منذ عام 2014 ، بتطبيق زيادة سنوية ، بعد دراسة اكتوارية دقيقة وتحت إشراف الأجهزة المعنية بالدولة .

وتابع:إن مجلس إدارة صندوق الزمالة صان الأمانة بإخلاص، واضعا نصب عينيه هدفا واضحا لا يتغير وهو الحفاظ على أموال المعلمين ، وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها ، وتحويلها إلى قوة حقيقية تحقق الاستقرار لأعضاء هذا الكيان العظيم وأسرهم .

وأضاف "الزناتي" أنه منذ تولى المسئولية ، بدأ الصندوق رحلة تطوير شاملة ، قامت على الإدارة الرشيدة ، والتخطيط العلمي ، والدراسات الاكتوارية الدقيقة ، والعمل المؤسسي الجاد ، قريبا من واقع احتياجات المعلمين الحقيقية فكان العمل الدؤوب سبيلنا، وكانت مصلحة المعلم غايتنا الأولى والأخيرة .

وأوضح أن إدارة الصندوق نجحت في إنشاء أصول قوية ومتنوعة ، وتعظيم قيمتها بصورة غير مسبوقة، وتحويلها إلى استثمارات حقيقية تحقق عوائد مستقرة ومتنامية ، بما يضمن استدامة موارد الصندوق ، وقدرته على الوفاء بالتزاماته ، والتوسع المستمر في الخدمات والمزايا.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، خلال كلمته، قائلا : أن نظرة سريعة لما كان عليه صندوق الزمالة في عام 2014، ثم نظرنا إلى ما وصل إليه اليوم في عام 2026، سندرك حجم الجهد المبذول ، وحجم التحول الحقيقي الذي شهده هذا الكيان ، فقد كانت الميزة التأمينية 13 ألف جنيه فقط فى عام 2014، ثم بدأت رحلة التطوير عاما بعد عام ، واليوم نعلنها رسميا لتصبح 60 ألفا، ولن نتوقف ، ولم تكن هذه الأرقام مجرد زيادات مالية ، بل رسالة وفاء حقيقية للمعلم المصري ، وتأكيدا عمليا على أن صندوق الزمالة يعمل لتوفير امتيازات حقيقية لأعضاءه .

وأوضح أن التطوير لم يتوقف عند الميزة التأمينية فقط، بل امتد ليشمل مختلف الخدمات والمزايا الاجتماعية والإنسانية ، حيث توسع الصندوق في : القروض الحسنة الميسرة بدون فوائد ، وقروض الزواج لمساندة الشباب المقبلين على تكوين أسرهم ، وزواج ابن أو ابنة المعلم أو المعلمة ، وقروض التعليم لمواجهة أعباء الدراسة الجامعية والثانوية للأبناء ، ودعم الحج والعمرة استجابة للراغبين في أداء الشعائر ، والمنح والإعانات الاجتماعية ، وإعانات الوفاة والكوارث ، ودعم الحالات المرضية والظروف الطارئة .

وأشار الزناتي إلى أن الصندوق شهد تطويرا كبيرا في آليات العمل والخدمات ، وتحديثا للنظم المالية والإدارية ، وتيسيرا لإجراءات الصرف ، بما يحقق الكرامة والسرعة والعدالة لكل عضو .

نقابة المعلمين خلف الزناتي مجلس إدارة صسندوق زمالة المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

فيروس هانتا

قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا

ترشيحاتنا

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

بالصور

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد