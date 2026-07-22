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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوفيجارو تختار مواجهة الفراعنة و الأرجنتين بين أجمل مباريات المونديال أ.ش.أ | 22 يوليو 2026

لوفيجارو تختار مواجهة الفراعنة و الأرجنتين بين أجمل مباريات المونديال أ.ش.أ | 22 يوليو 2026
لوفيجارو تختار مواجهة الفراعنة و الأرجنتين بين أجمل مباريات المونديال أ.ش.أ | 22 يوليو 2026
أ ش أ

اختارت صحيفة لو فيجارو الفرنسية مباراة مصر والأرجنتين ضمن قائمة أفضل خمس مباريات في كأس العالم 2026، مؤكدة أن المنتخب المصري كان على بعد دقائق قليلة من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة أمام حامل اللقب.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن بعض مباريات المونديال تركت بصمة خاصة لدى الجماهير، رغم الجدل التحكيمي وفترات التوقف بسبب الحرارة والظهور المتكرر لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في المدرجات، مشيرة إلى أن البطولة شهدت مواجهات قدمت مستوى كرويا استثنائيا.

وفي حديثها عن مباراة الأرجنتين ومصر، أوضحت الصحيفة أن "الفراعنة ظلوا قريبين جدا من تحقيق إنجاز تاريخي"، بعدما افتتح ياسر إبراهيم التسجيل مبكرا في الدقيقة 15، قبل أن يضاعف مصطفى زيكو النتيجة في الدقيقة 67 إثر هجمة مرتدة نموذجية، ليضع حامل اللقب على حافة الخروج.

وأضافت أن المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي الذي صنع هدفا وسجل آخر، احتفظ بأفضل ما لديه حتى الدقائق الأخيرة، حيث قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 .

وجاءت مباراة فرنسا وإنجلترا في المركز الأول ضمن تصنيف الصحيفة، بعدما انتهت بفوز الإنجليز 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، لتصبح أول مواجهة في كأس العالم تشهد تسجيل عشرة أهداف منذ مباراة المجر والسلفادور عام 1982.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب الفرنسي عاش أسوأ شوط أول في عهد مدربه ديدييه ديشامب، بعدما تأخر برباعية نظيفة، قبل أن يعود بقوة في الشوط الثاني ويقلص الفارق إلى 5-4، إلا أن جود بيلينجهام أنهى الإثارة بهدف سادس لإنجلترا في الوقت بدل الضائع.

واحتلت مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر المركز الثاني، بعدما احتاج حامل اللقب إلى وقت إضافي للفوز 3-2 في دور الـ32، إثر مقاومة شرسة من منتخب الرأس الأخضر الذي أدرك التعادل مرتين وكاد يصنع مفاجأة تاريخية أمام الأرجنتين.

أما المركز الثالث فكان من نصيب مواجهة المكسيك وإنجلترا في دور الـ16، والتي انتهت بفوز الإنجليز 3-2 على ملعب أزتيكا، في لقاء شهد ثنائية لجود بيلينجهام، وطرد جاريل كوانساه، وركلتي جزاء سجل منهما هاري كين وراؤول خيمينيز.

وجاءت مباراة الجزائر والنمسا في المركز الخامس، بعدما انتهت بالتعادل 3-3 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث سجل رياض محرز هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف ساشا كالاجدزيتش التعادل للنمسا بعدها بثلاث دقائق، ليضمن المنتخبان التأهل إلى دور الـ32.

صحيفة لو فيجارو الفرنسية مباراة مصر والأرجنتين أفضل خمس مباريات في كأس العالم 2026 المنتخب المصري

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