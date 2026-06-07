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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا ووزير الأوقاف يبحثان التعاون في تدريب وتأهيل الدعاة

رئيس جامعة المنيا ووزير الأوقاف
رئيس جامعة المنيا ووزير الأوقاف
ايمن رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم أبو الخير عميد كلية الآداب، والدكتور محمد ممدوح رئيس قسم الدراسات الإسلامية، والدكتور شعبان إبراهيم حامد الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور منصور رسلان أستاذ الدراسات الإسلامية، والدكتور عمر خليفة مدير مديرية أوقاف المنيا، إلى جانب عدد من أئمة الأوقاف.
 

ورحب رئيس جامعة المنيا بفضيلة وزير الأوقاف في رحاب الجامعة، مؤكدًا أن الزيارة تمثل إضافة علمية وفكرية مهمة، باعتبار فضيلته أحد أبرز رموز الفكر الإسلامي المستنير في مصر والعالم العربي، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وترسيخ قيم التسامح والسلام، ومواجهة الأفكار المتطرفة، ونبذ العنف والكراهية، بما يعكس صحيح تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.


وأعرب الدكتور عصام فرحات عن بالغ تقديره لمشاركة فضيلة وزير الأوقاف في إثراء الحركة العلمية والبحثية داخل الجامعة، من خلال مشاركته رئيسًا ومناقشًا لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عاطف محمد فتحي، بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، تحت عنوان: «أثر القصة النبوية في غرس العقيدة وتوظيفها في الخطاب الدعوي»، وذلك بصفته أستاذًا للحديث وعلومه بجامعة الأزهر، ورئيسًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة المنيا ومديرية أوقاف المنيا، في إطار دعم برامج إعداد وتأهيل الدعاة والخطباء، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهارات الخطابة، والتعامل مع وسائل الإعلام الحديثة، وآليات التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع الأقسام العلمية المعنية بكلية الآداب، وفي مقدمتها أقسام الإعلام، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والدراسات الإسلامية.
 

الوعي الديني

كما شهدت الزيارة مناقشة علمية موسعة لرسالة الدكتوراه، تناول خلالها فضيلة الدكتور أسامة الأزهري أهمية توظيف القصة النبوية في بناء العقيدة وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، ودورها في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر، بما يسهم في نشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز الفكر الوسطي المستنير.
 

جامعة المنيا الدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف الوعي الديني تأهيل الدعاة قيم التسامح

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