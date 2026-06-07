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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 مدرسين في انقلاب ميكروباص خلال الذهاب للجان الامتحانات بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ايمن رياض

أصيب 5 مدرسين، اليوم، في حادث انقلاب ميكروباص بمحافظة المنيا، في أثناء توجههم لأعمال المراقبة على امتحانات نهاية العام، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على أحد الطرق، ما أسفر عن إصابة عدد من المعلمين في أثناء توجههم للمراقبة على لجان الامتحانات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: زهم مصطفى إبراهيم، 50 عامًا، مقيم بقرية نزلة الفلاحين، ونادي اسكندر حنا، 59 عامًا، مقيم بقرية طحا الأعمدة، وعيد سامي إسحق، 50 عامًا، مقيم بقرية طحا الأعمدة، وسمير ميلاد، 58 عامًا، مقيم بقرية طحا الأعمدة، وهالة محمد محمد، 47 عامًا، مقيمة بقرية طحا الأعمدة.

تقديم الرعاية الطبية

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق
 

المنيا اصابة مدرسين اعمال المراقبة والامتحانات انقلاب ميكروباص نقل المصابين للمستشفي

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