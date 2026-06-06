محافظ المنيا: توريد 490 ألف طن قمح بالشون والصوامع منذ بدء الموسم

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تحقيق معدلات متقدمة في توريد محصول القمح المحلي لموسم حصاد 2026، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في تجاوز المستهدف المقرر توريده بنسبة 15% بما يعكس الجهود المبذولة لدعم منظومة التوريد وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم استلامه من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 490 ألفًا و551 طنًا و789 كيلوجرامًا، من خلال الصوامع والشون والهناجر المعتمدة بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا انتظام أعمال الاستلام وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين.

وأضاف أن المستهدف توريده خلال الموسم الحالي بلغ نحو 422 ألف طن، وهو ما تم تجاوزه بفارق يزيد على 63 ألف طن حتى الآن، بما يعكس نجاح منظومة التوريد وتعاون المزارعين مع أجهزة الدولة لتحقيق المستهدفات المقررة.

وأشار اللواء كدواني إلى استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اللحظية لمواقع التخزين والتوريد، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الاستلام، تنفيذًا لتوجيهات الدولة واستراتيجيتها الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وشدد المحافظ على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع موقف التوريد على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا التعامل بكل حسم مع أي محاولات لتهريب القمح أو تداوله خارج المنظومة الرسمية المعتمدة.

وثمّن محافظ المنيا الوعي الوطني للمزارعين وحرصهم على توريد المحصول من خلال القنوات الرسمية، مؤكدًا أن تعاونهم أسهم في تحقيق هذه المعدلات المتميزة، بما يدعم جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من القمح وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

من جانبه اوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن لجان الاستلام تواصل أعمالها بجميع المواقع التخزينية وفقًا للضوابط المنظمة لعملية التوريد، مع إجراء الفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من جودة الأقماح الموردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير متابعة يومية لرصد معدلات التوريد بمختلف مراكز المحافظة.