اعترافات صانعة محتوى متهمة ببث فيديوهات رقص بالقاهرة

اعترفت صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغرض زيادة نسب المشاهدة في القاهرة.

وكانت جهات التحقيق قررت حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة 4 أيام.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.