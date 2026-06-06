119 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية بالمنيا

يؤدي اليوم السبت طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا امتحان نهاية العام الدراسي 2025 / 2026 وسط حضور أمني مكثف بمحيط اللجان لتأمين العملية الامتحانية وتوفير الهدوء والانضباط، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء والبالغ عددهم 119 ألفًا و435 طالبًا وطالبة داخل 509 لجان على مستوى المحافظة، فيما يؤدي 599 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 4 مقرات امتحانية.

من جانبه أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جاهزية جميع لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، للعام الدراسي 2025 /2026، موجهًا بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، والتأكد من كفاءة الإضاءة والتهوية، ورفع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس، بما يضمن انتظام سير الامتحانات في هدوء وانضباط.

وأوضح صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 119 ألفًا و435 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 509 لجان على مستوى المحافظة، فيما يؤدي 599 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 4 مقرات امتحاني.

وأكد وكيل الوزارة انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، مشددًا على تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، ومنع الغش بكافة صوره، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، مع الالتزام بإجراءات تأمين أوراق الأسئلة وأعمال الكنترولات والتصحيح، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.