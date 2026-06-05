يوم البيئة العالمي.. المنيا: ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نظمت محافظة المنيا ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بهدف رفع الوعي بأهمية المبادرة والتعريف بمكوناتها وآليات التقدم لها، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمبادرة التي انطلقت في 15 أبريل 2026 بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي.

شهدت الندوة حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية المستدامة.

وأكدت الندوة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تأتي انعكاسًا لحرص الدولة على دمج البعد البيئي في خطط التنمية، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتناولت فعاليات الندوة أهمية تحفيز القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال على التقدم بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية، وتحقق جدوى اقتصادية واجتماعية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المناخية.

واستعرض المشاركون مكونات المبادرة وفئاتها المختلفة وآليات التقدم للمشاركة، مع تقديم شرح لشروط ومعايير التقييم، وتوفير الدعم والإرشاد للراغبين في استيفاء نماذج الترشح بصورة صحيحة تضمن عرض مشروعاتهم بالشكل الأمثل.

يُذكر أن باب التسجيل بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ما زال مفتوحًا أمام المواطنين والجهات الراغبة في المشاركة من مختلف محافظات الجمهورية، من خلال الموقع الرسمي للمبادرة: www.sgg.eg.