المنيا.. جاهزية لجان الشهادة الإعدادية والدبلومات لاستقبال 165 ألف طالب

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جاهزية جميع لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، وكذلك لجان الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025 /2026، استعدادًا لانطلاق الامتحانات اعتبارًا من غدٍ السبت، موجهًا بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، والتأكد من كفاءة الإضاءة والتهوية، ورفع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس، بما يضمن انتظام سير الامتحانات في هدوء وانضباط.

وأوضح صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 119 ألفًا و435 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 509 لجان على مستوى المحافظة، فيما يؤدي 599 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 4 مقرات امتحانية، كما يؤدي 45 ألفًا و121 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات داخل 109 لجان امتحانية.

وأكد وكيل الوزارة انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، مشددًا على تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، ومنع الغش بكافة صوره، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، مع الالتزام بإجراءات تأمين أوراق الأسئلة وأعمال الكنترولات والتصحيح، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

