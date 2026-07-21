وزير الأوقاف يكرم خريجي منحة الأعلى للشئون الإسلامية.. ويؤكد: أنتم سفراء الأزهر في بلادكم

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية احتفالية لتكريم خريجي منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من الطلاب الوافدين، وذلك بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والدكتور جلال غانم - رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واللواء ماهر إمام - المدير الإداري لمسجد مصر، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمجلس.

استهلت الاحتفالية بكلمة ترحيب بالحضور والخريجين، حملت في معانيها حفاوة مصر بأبنائها من الطلاب الوافدين الذين نهلوا من معين الأزهر الشريف، أعقبها تلاوة قرآنية للطالب عبد الرحمن موسى النيجيري، نائب رئيس طلاب إفريقيا في مصر، وأحد خريجي منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أعقبها كلمة للدكتور جلال غانم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، استعرض خلالها جهود المجلس في رعاية الطلاب الوافدين وبرامج المنحة العلمية والدعوية.

تخرج ٧٦ طالبًا وطالبة من سبع دول

وأوضح أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يحتفي هذا العام بتخرج ٧٦ طالبًا وطالبة من سبع دول هي: إندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وقيرغيزستان، وتايلاند، وبوركينا فاسو، وبنجلاديش، وقد تخرجوا في كليات أصول الدين، والشريعة والقانون، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف؛ علمًا بأن المجلس يولي الطلاب الوافدين رعاية متكاملة، تشمل صرف المنح الشهرية، وتنظيم المعسكرات الصيفية والشتوية، وإقامة المسابقات القرآنية، والملتقيات الفكرية، إلى جانب إشراكهم في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية، بما يسهم في إعدادهم علميًا ودعويًا، وتأهيلهم لحمل رسالة الإسلام السمحة ونشر قيم الوسطية والاعتدال في بلدانهم.

وفي ختام الاحتفالية، هنّأ وزير الأوقاف أبناءه الخريجين بالنجاح والتفوق، وكرَّم ممثلًا عن كل دولة من الدول السبع التي تخرج طلابها ضمن منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقديرًا لتفوقهم العلمي. وأعقب ذلك التقاط صورة تذكارية جماعية مع الخريجين جميعًا.

وعقب فعاليات الاحتفالية، قام الخريجون بجولة داخل مسجد مصر بالعاصمة الجديدة، ودار القرآن الكريم، تعرفوا خلالها على ما يتميز به المسجد والدار من تصميم معماري فريد ورسالة دينية وثقافية وعلمية، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من إنجازات تبرز اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله وتعزيز رسالتها الحضارية.