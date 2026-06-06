تعليم المنيا.. امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية مر دون شكاوى

أكد صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026 تم في أجواء هادئة ومنضبطة ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم ترصد أية معوقات أو شكاوى باللجان، كما اتسمت اللجان بالانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وسط متابعة مستمرة من قيادات المديرية والإدارات التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن جميع الجهات المعنية تواصل جهودها لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أجواء آمنة ومستقرة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

واهاب وكيل وزارة التربية والتعليم، بأولياء الأمور بضرورة التنبيه على أبنائهم الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانية، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وإلغاء الامتحان، وذلك إعمالًا لأحكام القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018م وقانون رقم (205) لسنة 2020م بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ووجه وكيل الوزارة عددًا من النصائح لأبنائه الطلاب خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا أهمية

الالتزام بمواعيد الحضور إلى اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، وقراءة أسئلة الامتحان بعناية قبل البدء في الإجابة، تنظيم الوقت وتوزيعه على جميع الأسئلة بصورة مناسبة.

مراجعة الإجابات جيدًا قبل تسليم ورقة الإجابة، والتحلي بالهدوء والثقة بالنفس والابتعاد عن التوتر، الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم قبل أيام الامتحانات.

عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الرسمية المتعلقة بالامتحانات.

يذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة اللغه العربية والخط والاملاء بلغ 119,435 طالبًا وطالبة داخل 509 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية التسع.