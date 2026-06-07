المنيا.. تحصين 127 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحصين 127 ألفًا و389 رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك فى اطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

من جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة القومية التي انطلقت في 28 أبريل الماضي، حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم تحصين 52 ألفًا و625 رأسًا من الأبقار، و10 آلاف و636 رأسًا من الجاموس، و64 ألفًا و128 رأسًا من الأغنام، في إطار تنفيذ خطة المديرية للوصول إلى جميع المربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ارشادات توعية

وأشار إلى أن الحملة تستهدف جميع قرى ومدن المحافظة من خلال تنظيم زيارات ميدانية وندوات إرشادية للتوعية بأهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتعريف المربين بأعراض المرضين وطرق الوقاية منهما، والحد من آثارهما على الثروة الحيوانية.

